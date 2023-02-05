أسعار الحديد والأسمنت اليوم في أسواق البناء

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم، من الأشياء التي يتابعها العاملون في مجال التشييد والبناء، وفي السطور التالية ترصد «الوطن» أسعار الحديد والأسمنت اليوم، كما يلي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حسب ما كشفت عنه شعبة البناء في الغرف التجارية، عبر مواقعها الإلكترونية، كما يلي.

سعر طن الأسمنت اليوم

- أسمنت حلوان اليوم نحو 1890 جنيها.

- أسمنت السويدي نحو 1980 جنيها.

- الأسمنت الممتاز اليوم نحو 1935 جنيها.

- العسكري بني سويف 1830 جنيها.

- أسمنت السويس نحو 1930 جنيهًا.

- أسمنت المسلح اليوم نحو 1930 جنيها.

- أسمنت الممتاز نحو 1965 جنيها.

- أسمنت المصريين نحو 1720 جنيها.

- أسمنت أسيوط نحو 1800 جنيه.

- أسمنت النصر نحو 1905 جنيهات.

- أسمنت النهضة نحو 1820 جنيها.

- أسمنت شركة وادي النيل بين 1840 جنيها.

- أسمنت المخصوص نحو 1900 جنيه.

- أسمنت أسوان نحو 1780 جنيها.

- أسمنت العسكري نحو 1840 جنيها.

-أسمنت سيناء 1840 جنيها.

-أسمنت السويس 1940 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

- سعر طن حديد عز نحو 28450 جنيهًا.

- سعر طن حديد المصريين نحو 28800 جنيه للطن.

- حديد بشاي 28200 جنيه.

- حديد العتال 27400 جنيه.

- حديد المعادي 27150 جنيها.

- عطية عند 27150 جنيها.

- حديد سرحان 27100 جنيه.

- حديد المركبي 27200 جنيها.

- حديد المصريين 27350 جنيها.

- حديد الكومي 27200 جنيها.

- حديد مصر ستيل 27350 جنيها.