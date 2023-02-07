الزراعة لـ عزة مصطفى: سعر كيلو اللحم لا يزيد عن 160 جنيها بمنافذ الوزارة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات ضد التلاعب بالأسعار والاحتكار لمختلف السلع، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا للتعظيم من حافز الإنتاج وتطوير المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات.

وأوضح «القرش» في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن توفير مستلزمات العملية الزراعية من أهم عوامل تشجيع الاستثمار، بالإضافة للمتابعة والتنسيق المستمر مع وزارة التموين وحماية المستهلك والبنك المركزي، والأطراف المعنية وتشكيل لجان تتابع توافر المنتج للمستهلك، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارع.

منتجات وزارة الزراعة

وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أن هناك تزايدا في الإنتاج بدأ في الظهور، وبدأت المزارع تعود من جديد لإنتاجها وخاصة صغار المزارعين، وسينعكس ذلك على توافر السلع في الأسواق، موضحا أنه يتم التعاون مع وزارة التموين في تنظيم وضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض، والدولة تدعم كميات كبيرة من المنتجات المعروضة في مختلف منافذ الزراعة، التي وصلت إلى 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متنقلا، بالإضافة لمختلف منافذ الدولة مثل أمان ووطنية، ومنافذ التموين وجمعيتي وغيرها، ويتم عرض المنتجات بها بأسعار مناسبة وسعر كيلو اللحم لا يزيد على 160 جنيها، وهي بديل مناسب للمواطن يوفر له السلع بسعر مناسب.