«مناخ الزراعة»: 8 فبراير أول أيام شهر أمشير.. برد قارس وأتربة ورياح

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إنه من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023 شهر أمشير في السنة القبطية، الذي يتسم بانخفاض في الحرارة ورياح وبعض الرمال والأتربة على الساحل الشمالي الغربي وتمتد لشمال الدلتا أيضاً مع إمكانية لتسريبها حتى القاهرة.

سبب تسمية أمشير بهذا الاسم

وأشار «فهيم»، إلى أن أمشير هو الشهر السادس في التقويم القبطي، وعادة ما يحل بين يومي 8/9 فبراير، وترجع تسميته إلى عيد يرتبط بالإله «مخير» وهو الإله المسؤول عن الزوابع، وأمشير يلي شهر طوبة ويسبق شهر برمهات في هذا التقويم القبطي، مشيراً إلى أن هذا وهو تقويم شمسي يعتمد أساسًا على التقويم المصري القديم، وضعه المصريين القدماء لتقسيم السنة إلى 13 شهرا، حيث يعتمد على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصري في مواسم الزراعة والمحاصيل الذي يقوم بزراعتها من آلاف السنين وحتى الآن.

معلومات عن شهر أمشير

وتابع «فهيم»، إلى أن شهر أمشير من الشهور القبطية المعروف عنه بشهر الزعابيب والرياح والعواصف، وفي التقرير التالي أبرز معلومات عن شهر أمشير وهي كالتالي:

- يبدأ أمشير من 8 فبراير وينتهي 9 مارس من كل عام.

- يتوسط الشهور القبطية حيث يقع ترتيبه السادس بينهم.

- هو اسم مشتق من كلمة «مجير»، وهو رمز الرياح لدى المصريين القدماء.

- اشتهر أمشير بهبوب الرياح القوية وبرودة الجو الشديدة.

- المصريون القدماء أطلقوا عليه شهر النار أو الحرارة الكبيرة لأنه الوقت المخصص لنزول الشمس.

أطلق الفلاح المصري القديم عليه عدة مسميات مثل «شراشر»، «عشرة العجوزة» بسبب إن الجو لا يناسب كبار السن.

كما وصف الإنسان المصري بعض المواقف بأمشير، وعبر عنها من خلال أمثال شعبية مثل «أمشير أبو الزعابيب الكتير» وذلك لوصف أنه كثير الرياح والعواصف.

«الاسم طوبة والفعل لأمشير»، تقال لوصف الشخص الذي يظهر بأنه هادئ، بينما يفعل سلوكاً متهوراً.

«أمشير أبو الزعابيب يخلى العجوز تقيد الحصير» ويعنى أن من شدة البرد، يجعل العجوز تستغنى عن الحصير وتشعله للشعور بالتدفئة في ليالي الشتاء.

إنه أفضل وقت في العام لصنع الأواني الخزفية حيث يجعل الماء باردا.

في شهر أمشير تكثر الرياح الشتوية مع موجة من البرد، ويعتقد الناس أنه يستلف 10 أيام من شهر(طوبة) الذي يسبقه.

في نهايته تغير الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب مع رياح قوية أحيانًا وتتبدل برودتها إلى رياح ساخنة يقول المثل: «أمشير تساوي الطويل مع القصير يعني الزرع».

ويكثر تساقط أوراق الأشجار بسبب الهبوب، كما أن هذه الرياح لها خاصية تجعل السنابل والقرون التي لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.

يبدأ ببرودة وينتهي برياح قوية أحيانًا وتتبدل برودتها إلى رياح ساخنة وفيه تبدأ الفطريات والحشرات موسم الازعاج.