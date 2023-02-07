هزة أرضية جديدة تضرب سوريا.. وعدد الضحايا يصل إلى 2000 شخص

أعلنت هيئة الأرصاد السورية، منذ قليل، أنه هزة أرضية جديدة ضربت سوريا، وشعر بها سكان حلب واللاذقية وحمص، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ضحايا الزلزال السوري

وقال المرصد السوري، إن عدد ضحايا الزلزال في سوريا تجاوز الـ 2000 وفاة، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين من تحت الأنقاض وإنقاذ المواطنين.

ضحايا زلزال تركيا

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن أعداد ضحايا زلزال تركيا وصلت إلى 3703 أشخاص، وإصابة نحو 22286.

وذكرت تقارير أن زلزال تركيا وسوريا أعنف زلزال منذ عام 1999؛ إذ هدم آلاف المنازل والمباني السكنية ودمر محطات توليد كهرباء وغاز، وأصاب المواطنين بالذعر والخوف.