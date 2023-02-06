الإعلامي أحمد المسلماني: الفيلسوف إيمانويل كانط أول من طالب بإقامة منظمة عالمية لحفظ السلام

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، أنه في عام 1795م، أي في القرن الثامن عشر كان الفيلسوف الكبير إيمانويل كانط أول من طالب بإقامة منظمة عالمية وأممية لحفظ السلام في العالم، من أجل تقليل الحروب والاقتتال.

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»، أنّه في عام 1910، تسلم الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت جائزة نوبل، وقال إن العالم في حاجة إلى منظمة أممية من أجل الحيلولة دون الحروب والنزاعات في العالم، وهذا لم يحدث.

وتابع: «استمرت الحرب العالمية الأولى من 1914 حتى 1918، وفوجئ الناس بملايين من القتلى وشيء لم يحدث من قبل في التاريخ، ففجع الناس بسبب الحرب، ورغب العالم في بث السلام في العالم، وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي ويلسون قال إن العالم يجب أن يشهد عصبة الأمم وهي منظمة تبذل جهدها لمنع الحروب والصراعات وتتوسط في الأزمات، حتى لا ينزلق العالم إلى حرب عالمية جديدة».

وأكد: «الرئيس ويلسون وقع القرار بدخول بلاده هذه المنظمة، لكن مجلس الشيوخ رفض، لأن أمريكا لو دخلت عصبة الأمم سيقل نفوذها العالمي، ودخولها كعضو مثل بقية الدول سيقوض نفوذها، لذلك رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ ذلك، ورفض التصديق على ذلك».