أحمد المسلماني: روبرت دي نيرو أقر باستحقاق عادل إمام دخول «جينيس»

استعرض الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، كتاب «الحرفوش.. أيام عادل إمام» للكاتب أيمن الحكيم، تحدث عن أمور كثيرة تخص الفنان الكبير عادل إمام كنموذج لمكافحة التطرف والإرهاب ونموذج للقوى الناعمة، مشيرًا إلى أن النجم العالمي قال لعادل إمام «تستحق أن تسجل في موسوعة جينيس».

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»، أنّ أبرز النقاط في هذا الكتاب، أنّ عادل إمام قدم الفن على مدار 60 سنة، منذ عام 1963 حتى عام 2023، وأول عمل له كان دور "دسوقي أفندي" في مسرحية "أنا وهو وهي" مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وتابع: «الأمر الثاني هو أنّ عادل إمام بطل شعبي، من المنصورة للقاهرة وأحياء شعبية جسد العديد من الشخصيات، وهو ما جعل الناس يشعرون بأنه واحد منهم عندما يظهر على الشاشة».

وأشار، إلى أن الأمر الثالث هو أنّ 44 سنة هي مدة بقاء عادل إمام كنجم شباك وهو ما لم يحدث لأي فنان على مستوى العالم، وعندما التقى الفنان العالمي روبرت دي نيرو، وعندما علم "دي نيرو" أن عادل إمام نجم شباك لمدة 44 سنة ولديه مسرحية عُرضت 10 سنوات يوميا دون انقطاع قال له يجب أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.