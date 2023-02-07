الفنان السوري حسام جنيد وزوجته يتبرعان بـ200 مليون ليرة لضحايا الزلزال

كشفت نقابة الفنانين في سوريا، عن تبرع الفنانين حسام جنيد، وزوجته إمارات رزق، بمبلغ مادي بقيمة 200 مليون ليرة سورية، دعما للمتضررين من الزلزال الذي شهدته البلاد فجر يوم الاثنين الماضي، وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا وعشرات الآلاف من المصابين.

ووجهت نقابة الفنانين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشكر إلى الفنانين حيث قالت: «بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجمان حسام جنيد وإمارات رزق بالتبرع بمبلغ 200 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة».

وكانت الفنانة سلاف فواخرجي، ووائل رمضان، قد أعلنا صباح يوم الزلزال الذي تعرضت له سورية، التبرع وذلك بقيمة 21 مليون ليرة سورية لدعم المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال، حيث كتبت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أرواحنا رخيصة أمام بلدنا وأهل بلدنا ووجع كل سوري هو وجعنا ولا قيمة لشيء مهما كان أمام دمعة طفل».

وأضافت سلاف فواخرجي: «هي دعوة نرجو بها.. أن يُساهم الجميع كل بما يستطيع وأيُّ قليل كثير في هذه النكبة الكبيرة التي تمر بها بلادنا».