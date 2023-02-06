أدعية ترفع البلاء وقت الزلزال والكوارث: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها

انتشرت أخبار الزلازل في العديد من الدول، وآخرها ما حدث صباح اليوم وأسفر عن خسائر فادحة في سوريا وتركيا، فهل يوجد دعاء وقت الزلازل، وما هي أدعية رفع البلاء.

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الرسمي عن سؤال عن أفضل دعاء وقت الزلزال، وكذلك الأدعية التي ترفع البلاء، مؤكدةً أنه لم يرد بالسنة النبوية بأدعية تخص الزلازل، ولا يوجد دعاء مستحب عند وقوع الزلازل فقط.

أدعية للزلازل والكوارث

وتابعت أنه ذُكر عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بعض الأدعية التي تستحب أن يُدعى بها وقت وقوع البلاء أو الكوارث.

ومن الأدعية التي ترفع البلاء وذكرها الموقع: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» رواه مسلم.

أدعية ترفع البلاء

وعن أهم أدعية رفع البلاء، ذكرت دار الإفتاء أن منها:

«اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».