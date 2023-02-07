«الأرصاد» توضح نهاية شتاء 2023.. هل تنتهي التقلبات الجوية قريبا؟

تقلبات جوية تشهدها البلاد منذ أيام عدة مع بعض الظواهر الجوية من أمطار ورياح، ليبدأ العديد من التساؤلات حول موعد نهاية شتاء 2023، للانتهاء من موجة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة التي تسيطر على العديد من المدن والمحافظات منذ بداية الأسبوع.

وفي السطور التالية، نقدم لكم، موعد نهاية شتاء 2023.

نهاية شتاء 2023

وذكرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، موعد نهاية شتاء 2023 واستمرار التقلبات الجوية من عدمها خلال الفترة المقبلة.

وقالت منار غانم، إن فصل الشتاء للعام الجاري، بدأ يوم 21 ديسمبر 2022، وينتهي رسميا في 20 مارس 2022، ويبدأ فصل الربيع في 21 مارس، ليستمر فصل الشتاء لمدة 3 أشهر، 88 يومًا و23 ساعة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثها، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد تقلبات جوية على مدار الأسابيع والأيام المقبلة يسود فيها انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار وظواهر جوية مختلفة.