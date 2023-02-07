عضو بـ«الشيوخ» لقصواء الخلالي: دمج شركات مصر للطيران يقلل خسائرها

أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشركات التابعة لشركة مصر للطيران، منها شركات تتكبد خسائر وأخرى تحقق أرباحا، ومن ثم فإنه سيتم العمل على تقليل «الهالك» أو «الحمل» على المصروفات في مصر للطيران، وبخاصة أنها شركة قابضة تتبع قطاع الأعمال وتدفع كل التزاماتها وتدفع الضرائب والكهرباء والوقود بالسعر العالمي، ومن ثم فإنها في حاجة إلى إعادة ضبط نفقاتها.

الشركات الخاسرة

وأضاف القط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc، أنّ من الأدوات التي يمكن أن تجعلها تنجح في ذلك الأمر، أن الشركات الخاسرة يتم دمجها في الشركات التي تحقق الأرباح حتى تحقق الناتج المربح.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «لدى شركة مصر للطيران شركات كثيرة بها نشاط واحد، وبالتالي فإن دمجهم في شركة واحدة أصبح أمرا مهما، وتطوير الأسطول تحدثنا فيه مع وزير الطيران، كما تطرقنا إلى الديون مع الوزير، وقال إن الشركة في آخر 6 أشهر تعافت بشكل أفضل وتقلل من الخسائر، وطلبنا منه استراتيجية واضحة يتم عرضها على اللجنة في أقرب وقت بالنسبة للدمج والخطوات الإيجابية التي تنفذها الشركة».