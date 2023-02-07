تفاصيل الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر.. يصل لـ500 ألف جنيه

تواصل البنوك الحكومية ضمن القطاع المصرفي، تقديم باقة متنوعة من المنتجات المصرفية للعملاء، من بينها القروض الشخصية بمختلف أنواعها، مثل السلع المعمرة.

برامج تمويل قرض السلع المعمرة للمصريين

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات وشروط قرض السلع المعمرة من بنك مصر:

- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

- الموظفين بشهادة إثبات الدخل.

- أصحاب المهن/ الأعمال الحرة.

- أصحاب/ مستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون.

- أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.

الشروط العامة للقرض

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه.

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100%.

الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض أسعار السلعة / السلع معتمدا من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.

بالنسبة للموظفين

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة

- صورة البطاقة الضريبية.

- ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين.

- يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.