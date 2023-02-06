قرض العمرة من بنك مصر «أسعار فبراير» حتى 100 ألف جنيه

دخلت أسعار الفائدة الجديدة فبراير 2023 حيز التنفيذ في بنك مصر، بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.

وكشف بنك مصر، بحسب موقع الرسمي، جدول أسعار الفائدة الجديد على منتجاته المصرفية، اعتباراً من أول فبراير، وأتاح قرض العمرة للمصريين من خلال برامج التمويل للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أي القسط الشهري، والموظفين بموجب اثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، ومستحقي المعاشات من خلال تعهد تحويل المعاش أو بدون، وأصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب .

الشروط العامة لمنح قرض العمرة

يكون سعر العائد تنافسي، والحد الأدنى للسن 21 عامًا، والحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل إلى 100000 جنيه بشروط محددة، ونسبة التمويل تصل إلى 100%، والمدة تصل إلى 120 شهر.

المستندات المطلوبة لقرض العمرة

يحتاج البنك مستندات أساسية لقرض العمرة وهي صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، وعرض سعر معتمد من الشركة أو الشركات.

مستندات للموظفين

يتطلب من الموظفين تقديم شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أي القسط الشهري.

بأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية

يجب أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية تقديم صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص، وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

أصحاب ومستحقي المعاشات

يقدم أصحاب ومستحقي المعاشات بيان بقيمة المعاش، وبيان بالمستفيدين من المعاش، تعهد بتحويل المعاش الشهري.

ومن المميزات التي يوفرها بنك مصر في قرض العمرة منح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.