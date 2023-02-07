رئيس هيئة الكتاب لقصواء الخلالي: معرض الكتاب ظهر بشكل يليق باسم مصر

وجّه الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الشكر للدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على الثقة التي أولتها لكل فريق العمل معه، وأن يظهر معرض القاهرة الدولي للكتاب بما يليق باسم مصر.

وأضاف «بهي الدين»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه نظرا لأن معرض القاهرة الدولي للكتاب رائد إقليميا، وكان لا بد أن يكون بالفعل رائدا هذا العام باسم مصر، والتغلب على كل المشكلات التي قد تكون معوقة لصناعة النشر.

الشائعات وفكرة عزوف المواطنين

وأشار إلى وزيرة الثقافة وفريق العمل في معرض الكتاب، امتص كل الشائعات التي خرجت في البداية عن فكرة عزوف المواطنين عن الذهاب للمعرض وشراء الكتب، ولكن كان هناك تفكير في كل التفاصيل، والعمل تم بصمت شديد.

كتب مخفضة

ولفت إلى أن معرض الكتاب قدم مبادرات مثل الكتب المخفضة، كما أن اتحاد الناشرين المصريين والعرب شاركوا في البرنامج الثقافي الذي ضم مجموعة من المثقفين المصريين والعرب والدوليين.