ضبط شخص انتحل صفة طبيب علاج طبيعي في المنيا

شنت إدارة العلاج الحر بمركز بني مزار شمال المنيا، حملة مكبرة على عيادات الأطباء أسفرت عن ضبط شخص منتحل صفة طبيب بشري وأخصائي علاج طبيعي ويمارس العمل دون الحصول علي تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

حملة على العيادات

فقد تمكن فريق من إدارة العلاج الحر ببني مزار برئاسة الدكتور أحمد منصور مدير العلاج الحر بالاشتراك مع الأطباء: محمد جلال وأحمد جابر وطه إبراهيم وبإشراف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية والدكتور محمود عمر مدير الإداره الصحية ببني مزار، من ضبط شخص منتحل صفة طبيب بشرى وأخصائي علاج طبيعي ويمارس العمل الطبي دون الحصول على مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.

ضبط أدوية مجهولة المصدر

كما تم ضبط وتحريز كمية من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر وبعضها منتهي الصلاحية ومعدة للاستخدام الآدمي وتم عمل محضر إثبات حالة وانتحال صفة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.