إصابة عامل إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل في المنيا.. اختل توازنه

أصيب عامل باشتباه كسر وارتجاج، إثر سقوطه من الطابق الثالث، أثناء تشوين مواد بناء «طوب»، داخل منزل ريفي بعزبة حمدي التابعة لقرية المحرص بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

سقوط عامل بناء من الطابق الثالث

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط محمد لطفي عبد الحسيب 25 عاما، عامل، من الطابق الثالث، بمنزل كائن في عزبة حمدي التابعة لقرية المحرص في مركز ملوي، وذلك أثناء قيامه بتشوين طوب بناء أسمنتي.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر وارتجاج، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية، وتبين من التحريات الأولية سقوطه لاختلال توازنه.

سقوط ربة منزل من علو بملوى

علي جانب آخر، استقبلت مستشفى ملوي التخصصي، في جنوب المنيا، ربة منزل تدعي صباح عبد الباقي 43 عاما، مصابة باشتباه كسر وكدمات وجروح، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأوليه تبين سقوطها من علو داخل منزلها الكائن في مدينة ملوي بسبب اختلال توازنها، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.