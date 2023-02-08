نجوم الفن والرياضة يهنئون الهلال السعودي: «إنجاز تاريخي وعقبال الأهلي»

هنأ نجوم الفن والرياضة في مصر نادي الهلال السعودي بعد وصوله لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه وأول نادٍ عربي غير منظِّم يصل للنهائي، وثالث فريق عربي يصعد للنهائي بعد الرجاء المغربي، والعين الإماراتي، وكلاهما جاء وصيفا للبطل.

تهاني نجوم الفن والرياضة

هنا الكابتن أحمد شوبير نادي الهلال السعودي بمناسبة تأهله لنهائي كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «ألف مبروك للهلال السعودي التأهل لنهائي المونديال.. مباراة كبيرة وتأهل تاريخي مستحق».

وهنأت المطربة كارمن سليمان فريق الهلال بمناسبة تأهله لنهائي كأس العالم للأندية، وكتبت عبر حسابها على «تويتر»: «مبرووووووك للهلال العالمي وجماهيره وبالتوفيق للأهلي بكره إن شاء الله».

كما هنأ أحمد حسام ميدو نادي الهلال السعودي قائلا: «ألف مبرووووك الهلال وجماهيره».

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز الهلال السعودي قائلًا عبر تويتر: «ألف مبروك للهلال السعودي الفوز على فلامنجو والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية»، وتساءل «هل يكسر العرب احتكار أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية للبطولة؟ المفترض أن نعرف الإجابة يوم 11 فبراير، وعلى أمل أن نعرفها غدا إن شاء الله».

وهنأ الفنان صلاح عبدالله نادي الهلال السعودي وكتب عبر حسابه على تويتر «مبروووووك لهلالنا عملوا ماتش رائع وكانوا فعلاً هلال الرجال والأبطال وعقبال أهلي الأهلي ويتقابلوا في النهائي يا رب».

وتأهل نادي الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب انتصاره الثمين على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2، مساء أمس الثلاثاء، بالدور نصف النهائي.