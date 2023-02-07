ماهي حالات إعفاء مؤسسات المجتمع الأهلي من ضرائب الجمارك؟ التضامن تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى منح مؤسسات مجتمع المدني، العديد من المزايا، إذ يمكن للجمعية الأهلية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للشحنات المشتراة أو المستوردة، إذ تقوم المؤسسة بتقديم طلب للحصول على موافقة إعفاء الرسوم الجمركية للشحنات الواردة وذلك طبقا للمادة 17 من قانون الجمعيات الأهلية.

إعفاءات مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية

وتتمثل إعفاءات مؤسسات المجتمع الأهلي من الجمارك، فيما يلي:

- تعفى الجمعية الأهلية أو المؤسسة من ضرائب ورسوم الدمغــة سواء التي تفرض حاليا، أو مستقبلاً على كل التوكيلات والعقود وكذلك السجلات والأوراق المطبوعة التى يقع عبئها على الجمعية.

- إعفاء المؤسسة الأهلية أو الجمعية من رسوم التسجيل، كما يجرى إعفاءها من رسوم القيد، وكذلك الإعفاء من رسوم التصديق على التوقيعات.

- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكليفًا على دخل المتبرع، بنسبة لا تزيد عن 10% من صافي دخله.

- تعفى العقارات المبنية والتي تكون مملوكة للمؤسسة الأهلية من كل الضرائب العقارية، ولا يسمح للجمعية الأهلية بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص، ويقتصر حق الجمعية بالنسبة لتملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فقط .

- إعفاء الجمعيات الأهلية من الرسوم التي تفرض على استيراد المعدات لوازم إنتاج وسيارات، كما يجرى الإعفاء من الضرائب الجمركية، والإعفاء مما تتلقاه من المعونات الخارجية والهدايا، بقرار من رئيس مجلس الوزراء مع الالتزام بشرط استخدام تلك الأشياء في النشاط الأساسي.