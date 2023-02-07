القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد على نايل سات، تعتبر الأكثر بحثا حاليا قبل ساعات من موعد المبارة المرتقبة بين الفريقين، ويمثل النادي الأهلي القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية بالدور قبل النهائي من البطولة، خاصة في ظل الجماهير الكبيرة التى يتمتع بها المارد الأحمر في مصر والبلاد العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد على نايل سات

ويمكن مشاهدة مبارة الدور قبل النهائى من بطولة العالم للأندية، عبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد على نايل سات، غدا الأربعاء الموافق 8 فبراير على ملعب الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط، في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة والـ8.30 بتوقيت المغرب، التي نستعرضها في السطور التالية:

تردد قناة SSC

قنوات SSC الرياضية، من خلال التردد 12418، أفقي، 27500، على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

وتنقل أون تايم سبورت عبر البث الأرضى الخاص بها، غدا الأربعاء مبارة الأهلي وريال مدريد، على تردد UHF 32، بعد توصيل الجهاز بهوائي خارجي.

ومن المعروف أن النادي الأهلي يسعى خلال المباراة المرتقبة أمام نادي ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية، إلى الفوز والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية، خاصة بعد فوز الأهلي على نادي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، والفوز بهدف أمام نادي سياتل في ربع نهائي المونديال.