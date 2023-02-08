اعترافات قاتل «شاب» في شبرا الخيمة.. خلافات قديمة السبب

«يومها حصلت خناقة بيني وبينه في الشارع بسبب مشكلة بينا، ومسكنا في بعض، فضربته بمطوة وهربت لغاية ما الشرطة قبضت عليا»، بتلك الكلمات أدلى المتهم باعترافات تفصيلة حول جريمته وإقدامه على إنهاء حياة شاب في شبرا الخيمة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وإرسال الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

مسرح الجريمة

وانتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة فى المكان الذي أقدم فيه المتهم على إنهاء حياة المجني عليه داخل أحد الشوارع، وأمرت باستدعاء شهود العيان حول الواقعة لسؤالهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة.

وقال والد المجنى عليه، إنه نشبت مشادة كلامية بين ابنه وأحد الأشخاص، بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل البلاغ الذي ورد إلى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، فقد وردت إشارة من أحد المستشفيات، تفيد استقبال جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بها جروح طعنية بالجسم، وقبض رجال الشرطة على المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.