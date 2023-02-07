تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في القليوبية.. ووالده: «اختلفا على شقة سكنية»

استمعت أجهزة التحقيق في مركز بنها بمحافظة القليوبية لأقوال «نجار» في واقعة مقتل أحد ابنيه على يد الآخر في مشاجرة بقرية ميت السباع، إذ قال إنه سمع صوت الشجار بينهما، وحاول التدخل لفض العراك، إلا أن المتهم استل سكينا وطعن شقيقه، ورغم نقله للمستشفى ومحاولة إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

المتهم فر هاربًا

وأضاف الأب في أقواله أمام جهات التحقيق، أن المتهم استغل انشغالهم في محاولة اسعاف شقيقه وفر هاربا، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية، بسبب شقة سكنية، لكن الأمر انتهى بجريمة.

وأمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة موظف قُتل إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه في قرية ميت السباع مركز بنها، بسبب الخلاف على شقة في العقار محل سكنهما، وكلفت أجهزة الأمن بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة وضبط المتهم الذي فر هاربًا عقب الواقعة، وطلب تقرير الطب الشرعي حول الوفاة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة و تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب، وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي لفحص الجثمان لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان.

بلاغ بمقتل موظف خلال مشاجرة مع شقيقه ببنها

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة بنها بلاغا يفيد بقيام شاب بالتخلص من شقيقه طعنا بالسكين، بقرية ميت السباع دائرة المركز، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين مقتل «أحمد.م.ح»، 29 سنة، موظف بمعهد التمريض ببنها بجرح طعني بالصدر، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بدفنها وطلب تحريات المباحث.

التحريات: مقتل شاب في مشاجرة مع شقيقه ببنها

وكشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة أنه نشبت مشادة كلامية بين المتوفي وشقيقه ك م ح بسبب الخلاف على شقة سكنية بالعقار سكنهم بقرية ميت السباع، دائرة المركز، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد طعنة من سلاح أبيض سكين في صدر المجني عليه التي أودت بحياته وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.

وأوضح عماد قزامل المحامي لـ«الوطن» أن الواقعة وفق المشار إليه من معلومات تندرج ضمن وقائع المشاجرات والضرب الذي أفضى إلى موت، وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد، وفي حالة ثبوت وجود نية سبق وإصرار في الواقعة فتغلظ العقوبة وتصل إلى الإعدام شنقًا وفق التكييف القانوني لإحالة القضية أمام محكمة الجنايات.