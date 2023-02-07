أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة.. تختلف من مكان لآخر

تعد اللحوم الحمراء، من أهم مصادر الحصول على البروتينات التي يحتاج إليها الجسم، إذ أنها تساعد على بناء الجسم وتعويضه عن ما يحتاج إليه من عناصر غذائية مختلفة، ما يجعل الكثير من محبي تناولها يبحثون عن أسعار اللحوم اليوم في الأسواق التجارية ومحلات الجزارة، إذ تختلف أسعارها من منطقة لأخرى.

وتحرص «الوطن»، على مدار الساعة على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم

- اللحوم الضأن: وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لقيمة تتراوح ما بين 180 و250 جنيها.

- اللحوم المفروم: ويتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 175 و190 جنيهًا للكيلو.

- اللحم البتلو: كما تراوح سعر الكيلو من اللحم البتلو بين 195 و210 جنيهات.

- كيلو الكبدة: تراوح سعر الكيلو الواحد من الكبدة الكندوز بين 170 و190 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك والضأن

وجاءت أسعار اللحوم اليوم، للبفتيك والضأن والجملي، كالتالي:

- البفتيك: ووصل سعر كيلو البفتيك اليوم لقيمة تتراوح بين 200 حتى 220 جنيها للكيلو.

- الكبدة الضأن: وتراوح سعر الكبدة الضأن بين 170 حتى 190 جنيها.

- اللحم الجملي: وبلغ سعر كيلو اللحم الجملي قيمة تتراوح بين 155 حتى 180 جنيها.

- السجق البلدي: كما تراوح سعر كيلو الكبدة بين 170-180 جنيها.

- الموزة البلدي بقري: وصل سعر الكيلو من الموزة البلدي بين 200-220 جنيها.