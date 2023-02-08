بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في مطروح الأحد المقبل

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة مطروح، بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 /2023، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12 فبراير، وذلك بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ومقرها مدرسة العمدة طرام الاعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح، ولمدة 15 يومًا.

تظلمات الشهادة الإعدادية

وقال إنّ الطالب أو ولي أمره، عليه التقدم بطلب بشأن تظلمات الشهادة الإعدادية، عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها، التي تبلغ 35 جنيهًا فقط لا غير، وفق للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022، على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول، الذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان رسمي، أنه خلال الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

الإطلاع على صور كراسة الاجابة

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم، عقب الانتهاء من فحصه.