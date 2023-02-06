موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023.. لمدة 15 يوما

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، التي يتم تقديمها بديوان كل إدارة تعليمية تابع لها الطالب ويتم تسديد الرسوم بها وقيمتها 35 جنيها للمادة الواحدة.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

وأضاف شعبان في بيان صحفي، أن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 يستمر لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما ويتم الاطلاع فى الكنترول بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين بمدينة المنصورة.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

واعتمدت محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول اليوم، بنسبة نجاح بلغة 87% لطلاب الإعدادي العام، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على النتيجة من هنــــــــــا وهو رابط مباشر من جريدة «الوطن».

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأتاحت محافظة الدقهلية مصدرين آخرين للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال بواية محافظة الدقهلية http://41.23.169.28:8001 أو من خلال على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية علي الرابط http://edudk.net/.

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهني هذا العام 125 ألفا و247 طالبا وطالبة مقسمين على 17 إدارة تعليمية، في 595 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنقسم إلى إعدادي عام وتضم 123 ألفا و705 طلاب بعدد 580 لجنة، بالإضافة إلى لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالبا وطالبة بعدد 7 لجان، وإعدادي مهني وتضم 15 ألفا و42 طالبا وطالبة بعدد 15 لجنة، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.