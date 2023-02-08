الجامعات الخاصة: غلق باب التقديم لتنسيق القبول بالفصل الدراسي لثاني غدا

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن غدا هو الموعد النهائي لتنسيق القبول في الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لـ «الوطن»، أن التقدم والالتحاق بالجامعات يكون مباشرة عبر المواقع الرسمية الخاصة بها عبر الإنترنت ووفقاً للحدود الدنيا المعمول بها في تنسيق 2022 للتيرم الأول، مؤكداً أنه لا زيادة في قيمة المصروفات الدراسية للتيرم الثاني للطلاب الجدد أو القدامى، لافتا إلى أن الجامعات استقبلت خلال إجازة منتصف العام 1300 طالب بأوراقهم وتم ترشيحهم للكليات المختلفة وقبولهم، موضحاً أن نسبة الطلاب المقبولين خلال نصف العام تقارب النسبة العام الماضي.

تنسيق الجامعات

وأوضح الغر، أن هناك استعدادات تتم على قدم وساق بمختلف الكليات والجامعات للفصل الدراسي الثاني وفقاً لتوجيهات وضوابط الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمقرر أن يبدأ السبت المقبل.