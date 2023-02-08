«DMC» تبرز ملف «الوطن»: «مصر والسعودية.. لن ترونا إلا معا»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف، على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، حول العلاقات المصرية السعودية، والذي جاء بعنوان «مصر والسعودية.. لن ترونا إلا معا»، كما استعرض الموضوع الخاص بالعفو الرئاسي عن المحبوسين والذي جاء بعنوان «لجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطيا: شعبنا يستحق أن يفرح».

مصر والسعودية تمثلان الأمن القومي للأمة العربية

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن مصر والسعودية تمثلان الأمن القومي للأمة العربية، مشيرًا إلى أن هناك 2.9 مليون مواطن مصري يعيشون بالسعودية، بينما حوالي من 400 ألف إلى 600 ألف سعودي يقيمون في مصر، ولهم مصالحهم ووحدات سكنية هنا، مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9.1 مليار دولار بعدما كان 5.6 مليار دولار، أي بزيادة 62% خلال عام فقط من عام 2020 حتى 2021.

تحويلات المصريين في السعودية

وتابع «رفعت»، خلال حواره في برنامج «8 الصبح» مع الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن تحويلات المصريين في السعودية، بلغت حوالي 11.2 مليار دولار، أي تمثل حوالي ثلث تحويلات المصريين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة.