هالة صدقي: أرفض دخول أولادي مجال الفن.. وأفكر في افتتاح مشروع تجاري

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها لم تفكر مطلقا في العالمية، وكل ما يهمها أن تكون فنانة جيدة في وطنها.

وأضافت «صدقي»، خلال ندوة تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: «لو كنت فكرت في العالمية كان لابد ذلك منذ فترة طويلة، ولكن حاليا لا يشغلني هذا الأمر مطلقا، فالعالمية تكون دوما للأفلام الأمريكية والأوروبية، ولكن ما يشغل تفكيري حاليا فقط هو أن أكون فنانة جيدة في بلدي مصر، والجمهور يحبني ويشيد بدوري".

أرفض دخول أولادي عالم الفن

وأوضحت هالة صدقي، أن التفكير المادي لم يشغلها مطلقا في يوم من الأيام، وهذا هو سبب رفض مشاركتها في الأعمال المسرحية خلال الفترة الأخيرة، قائلة: «أنا مش مصدقة إن في مسرحية بتقعد 3 أو 4 أيام، ولو أحببت أقدم مسرح يجب عرضها لمدة شهر على الأقل، لكي أحترم المشاهد».

صدمة وفاة عاطف الطيب

وأشارت إلى أن الفنان محمد صبحي عرض عليها المشاركة في عمل مسرحي: «أموت واشتغل مع محمد صحبي، والناس ستعتقد أني أقدم عملا كوميديا، ولكن دوري كان تراجيديا».

وقالت الفنانة هالة صدقي، خلال ندوة تكريمها في مهرجان الأقصر، إن رحيل المخرج عاطف الطيب أثّر كثيرا في مسيرتها الفنية، لأنها قدمت رفقته عددا من أعمالها السينمائية منها «قلب الليل» و«الهروب».

وأشارت إلى أنها صُدمت برحيل عاطف الطيب، لأنه أكثر المخرجين الذين ساعدوها في مشوار حياتها، وأعطى لها الكثير، وكان سببا رئيسيا وراء تعلمها رسم الشخصية في أعمالها الدرامية.

إمكانات مادية

وقالت إنها ترفض دخول أولادها المجال الفني، لأن المناخ لا يساعد حاليا على النجاح، لأن الفنان لو أصيب ليس له معاش ولا إمكانات مالية تساعده على العيش بشكل كريم، مؤكدة أن هناك زملاء فنانين وكتاب لا يعملون وجالسون في منازلهم بدون عمل، ولذلك أصبحت تفكر جيدا في افتتاح مشروع تجاري.