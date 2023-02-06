هالة صدقي بعد تكريمها في «الأقصر للسينما»: المهرجان مهم سياحيا وفنيا

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الفنانة هالة صدقي، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان، وقالت مقدمة الحفل: «ممثلة ونجمة لها أسلوبها الفني وأدائها المميز والخاص، قدمت للسينما المصرية أدوارا رائعة مع كبار المخرجين وحصلت على العديد من الجوائز، رحبوا معنا بالنجة المصرية هالة صدقي».

الأقصر أعظم مكان في العالم

ووجهت هالة صدقي الشكر لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لتكريمها، قائلة: «متشكرة للمهرجان، وسعيدة بوجودي في أهم وأعظم مكان في العالم، وأغنى مكان في العالم، أتمنى السنة الجاية يبقى فيه أفلام مصرية كتيرة مشرفة أهم من مهرجانات كتيرة ممكن تتعمل ملهاش قيمة».

وتابعت: «مهرجان الأقصر مهم سياحيا وفنيا، أتمنى السنة الجاية يبقى عندنا أفلام كتيرة، ووضع السينما يكون أحسن لأن إحنا السينما الأم في الشرق الأوسط».

قناة الحياة تذيع حفل الافتتاح

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة، مساء الأحد، حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار «السينما.. خلود الزمان» بمشاركة 55 فيلما من 30 دولة إفريقية، و12 فيلما طويلا بينها أفلام من 4 دول عربية، هي: «مصر وتونس والجزائر والمغرب».