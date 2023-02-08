«التنمية المحلية» تكشف تفاصيل «صوتك مسموع»: أنهينا حل 102 ألف شكوى «فيديو»

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ مبادرة «صوتك مسموع» التي انطلقت في 22 أكتوبر 2018، كانت قائمة على محورين رئيسيين، الأول الإدارة المحلية التي تستجيب لشكوى المواطن، والثاني إدارة محلية تُشرك المواطن في موضوعات إدارة الحكم المحلي.

596 ألف رسالة حتى نهاية يناير الماضي

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «وصلنا لما يزيد عن 596 ألف رسالة حتى نهاية يناير الماضي، تضمنت 105 آلاف شكوى، وجرى حل أكثر من 102 ألف شكوى، ما يعني أنّ نسبة الحل تقدر بنحو 97.2%، والرسائل التي وصلتنا في يناير تقدر بنحو 17 ألفا و300 رسالة تضمنت نحو 2286 شكوى، وجرى الرد على 1853 شكوى بنسبة 81.7% وجار حل 344 الشكوى المتبقية».

1853 شكوى من نصيب الإشغالات

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: «على مستوى الـ1853 شكوى، فإنّ المرتبة الأولى من نصيب الإشغالات بواقع 1701 شكوى ثم القمامة بواقع 963 شكوى، ثم مخالفات البناء بواقع 148 شكوى، و69 شكوى متعلقة بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء»، مضيفا: «بالنسبة لمخالفة تعريفة الركوب والأسعار، فإنّها تقدر بنحو 27 شكوى، وفي المرتبة الأخيرة فهناك شكاوى مكافحة الفساد بواقع 11 شكوى، وأكثر آليات استخداما من جانب أهلنا في المحافظات المصرية سنجد تطبيق واتساب يتصدر المشهد بنحو 12 ألفا و990 رسالة تضمنت 1963 شكوى، جرى حل 1585 شكوى منها، ونسبة الحل تقدر بنحو 81% وجار حل الباقي».