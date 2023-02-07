وزارة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة عمليات الوزارة عن جهود المحافظات لإزالة تجمعات الأمطار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالاستعداد الدائم والمستمر وتجهيز الفرق الخاصة بالتعامل مع الأمطار والسيول، مع تطهير بالوعات تصريف الأمطار.

وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإجراءات التي تقوم بها محافظات القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية وشمال سيناء والسويس ودمياط للتعامل مع الأمطار التي تعرضت لها، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، لتذليل أي معوقات تحول دون الإسراع برفع تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.

استمرار غلق ميناء العريش

وأشار تقرير غرفة عمليات الوزارة إلى استمرار غلق ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، وميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، إضافة الى ميناء البوغاز والدخيلة بمحافظة الإسكندرية نظراً لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، بينما تم فتح ميناء السخنة بمحافظة السويس بعد تحسن الأحوال الجوية.

التعامل مع أمطار الإسكندرية

كما أشار التقرير إلى توقف سقوط الامطار بمحافظة الإسكندرية على أحياء «المنتزه ثان –شرق- وسط - الجمرك-عامرية ثان-عامرية أول»، وانتهت المحافظة من رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية وجارى العمل بالشوارع الداخلية والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح، ولم يتم رصد أي معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

كما أوضح التقرير استمرار رفع تجمعات المياه نتيجة سقوط الأمطار على محافظتي مطروح وكفرالشيخ، وتقوم المحافظات بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما شهدت محافظتا دمياط والقاهرة بأحياء سقوط أمطار خفيفة لم ترتق إلى تجمعات مع هدوء الحالة الجوية على جميع الأحياء.

تلقي شكاوى المواطنين

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول.