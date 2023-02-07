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«التنمية المحلية»: استمرار حالة الطوارئ لرفع تجمعات مياه الأمطار بالمحافظات

كتب:

وائل فايز
04:47 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
التعامل مع موجة الطقس

التعامل مع موجة الطقس

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إلى استمرار محافظات مطروح والبحيرة وكفرالشيخ والغربية والدقهلية وبورسعيد ودمياط فى رفع تجمعات مياه الأمطار التى تعرضت لها نتيجة موجة الطقس السيئ والأمطار التي تعرضت لها المحافظات المشار إليها.

رفع درجة الاستعداد 

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية.

و أشار التقرير الذى عُرض على اللواء هشام آمنة إلى سقوط أمطار متوسطة مؤخرا على معظم مدن دمياط والغربية والدقهلية ، فيما سقطت أمطار خفيفة على بعض أحياء محافظة القاهرة ( المرج والنزهة و مصر الجديدة وبولاق والأزبكية وجميع أحياء المنطقة الجنوبية) .

تواجد القيادات بالشوارع 

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانية فى الشوارع على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار ، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع .

وأضاف اللواء آمنة أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، وتقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء لتذليل أي معوقات.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.