كيف تحمي طفلك من أمراض الشتاء في موجة الطقس السيئ؟.. استشاري يوضح

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إنه على أولياء الأمور خلال فترة الشتاء ومع موجة الطقس السيئ ضرورة حماية الأطفال من الإصابة بالإنفلونزا عن طريق الحرص على حصولهم على لقاح الإنفلونزا الموسمية، عدا الأطفال تحت عمر الـ6 أشهر.

الأطفال الأكثر عرضة للإصابة

وأشار استشاري المناعة والحساسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة، نظرا لضعف مناعتهم، لافتا إلى أنه على أولياء الأمور تحصين أبنائهم من خلال تعزيز الجهاز المناعي للجسم، والاهتمام بالتغذية الصحية لهم والمشروبات الدافئة لهم.

ونوه الدكتور امجد الحداد، إلى أن هناك 5 فئات يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وهم كبار السن والأطفال والحوامل واصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين في مجال الراعية الصحية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

تأجيل التطعيم في حالة واحدة

وأوضح «الحداد» أنه في حال الإصابة بنزلات البرد، يؤجل إعطاء أي لقاح سواء كان الإعياء مصحوبا بارتفاع في درجة الحرارة أو لا، أما في حالة الأعراض الخفيفة كأعراض البرد البسيطه فلا داعي للتأجيل حتى نتلقى لقاح الإنفلونزا أو غيره من اللقاحات.

وأعلن استشاري الحساسية والمناعة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية منتشر في فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» والعديد من الصيدليات، وفى متناول الجميع والأعراض الجانبية له بسيطة ولا تستدعى القلق أو الخوف وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.