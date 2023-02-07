البنك المركزي يعزز جاذبية «أذون الخزانة» برفع أسعار الفائدة

واصل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، إكساب أدوات الديّن قصيرة الأجل مزيد من الجاذبية، برفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية.

أسعار الفائدة على أذون الخزانة

ورفع البنك المركزي في العطاء الأخير، الفائدة على أذون الخزانة آجال 3 شهور لـ20.65% من 20.64% في عطاء 24 يناير الماضي، وزاد «المركزي» سعر العائد على أذون الـ9 شهور، إلى 21.97% من متوسط 21.86% في عطاء 31 يناير الماضي.

وحرك «المركزي» أسعار الفائدة على أذون الخزانة آجال 364 يوما، إلى 22%، وأذون الخزانة المصرية آجال 182 يوم لـ21.49% إلى 21.49% في المزاد الأخير.

وأصدر «المركزي» اليوم، أذون خزانة آجال 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر وعام، بقيمة 13.5 مليار جنيه للأولي، و20.5 مليار جنيه للثانية، و21.5 مليار جنيه للثالثة، و23 مليار جنيه لأذون العام.

الثقة في أدوات الدين الحكومية

وحافظت أدوات الديّن الحكومية قصيرة الأجل على جاذبيتها، حسب ما تكشف نتائج العطاء، حيث تلقى «المركزي» طلبات اكتتاب فاقت عدد الأذون المقبولة، ما يعزّز الثقة في التزامات الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء باستحقاقات الآخرين.

يذكر أنّ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، واصل ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي، مسجلا 34,224 مليار دولار بنهاية يناير 2023، مقارنة بـ34,003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.