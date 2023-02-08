تحرير 2443 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

حررت وزارة الداخلية 2443مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، خلال 24 ساعة، بمختلف محافظات الجمهورية، كما جرى ضبط 555 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، أو تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة».