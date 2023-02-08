أرقام حطمهتا منتخبات وأندية العرب في بطولتي العالم بقطر والمغرب

ينتظر عشاق كرة القدم الليلة، مباراة الأهلي وريال مدريد، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وقبل الموقعة المرتقبة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، مباركات عديدة للمارد الأحمر، بعدما قاد مسيرة العرب في تحطيم الأرقام القياسية على مدار تاريخ الكرة خلال السنوات الأخيرة.

حقق المنتخب المغربي خلال كأس العالم 2022، الذي أقيم في قطر، عديد من الأهداف والبطولات، على الرغم من الهزيمة في نصف نهائي البطولة أمام المنتخب الفرنسي.

أرقام قياسية للمنتخب المغربي

وصل المنتخب المغربي إلى خوض 23 مباراة، ليصبح أول فريق عربي يخوض مبارايات عديدة في كأس العالم، وأول فريق إفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال منذ النسخة الأولى في عام 1930، إضافة إلى أن أسود الأطلس، أكثر منتخب سجل أهداف عديدة تصل إلى 19 هدفا.

وكسر بعض لاعبي المنتخب المغربي، أرقاما عديدة، منهم حكيم زياش، أول لاعب عربي يخوض 9 مباريات كاملة في كأس العالم، ويعد ثالث الهدافين التاريخيين للمغرب، أما ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ المونديال، ونال جائزة أفضل لاعب فى المباراة مرتين.

أرقام قياسية للمنتخب التونسي

حقق المنتخب التونسي، عديد من الأرقام القياسية، إذ يعد المهاجم التونسي وهبي خزري، أول لاعب إفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية، وعلي معلول، اللاعب الوحيد من الدوري المصري الذي يشارك في نسخة كأس العالم 2022.

نادي الهلال السعودي

وصل نادي الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على فريق فلامينجو البرازيلي، بهدف 3-2، مساء أمس الثلاثاء، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في المغرب.

أرقام النادي الأهلي

يوصل نادي الأهلي إلى إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد، في الدور ربع نهائي المونديال، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم.

ويلعب المارد الأحمر، في مونديال الأندية بالمغرب، للمرة الثامنة في تاريخه، مسجلا رقما قياسيا في عدد المشاركات، وحقق 3 برونزيات خلال رحلته بالبطولة، كما وصل للدور نصف النهائي للمرة الرابعة.