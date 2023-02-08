إنتاج القمح في أمريكا يتراجع لأدنى مستوى خلال 50 سنة.. اعرف الأسباب

من المقرر أن تنخفض صادرات الحبوب الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات خلال الموسم الجاري، حيث من المتوقع أن تصل شحنات القمح إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 50 عامًا، وتتجه صادرات الذرة إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يسمح للمنافسين بالحصول على حصة سوقية أكبر في سلسلة توريد الحبوب العالمية.

أقل إنتاج خلال 50 عاما

ومن المرجح أن تنخفض صادرات القمح الأمريكية إلى أدنى نقطة في أكثر من خمسة عقود مع انخفاض الشحنات في عام التسويق 2022- 2023 (يونيو - مايو)، وفقًا لآخر تقرير لتقدير العرض والطلب الزراعي العالمي في يناير من وزارة الزراعة الأمريكية.

أدنى مستوى منذ عام 1971

ويُنظر إلى صادرات القمح الأمريكية في 2022- 2023 عند 21.1 مليون طن متري، وهو أدنى مستوى منذ 1971- 1972، عندما كانت الصادرات عند 16.3 مليون طن متري.

الولايات المتحدة تتراجع للمركز الرابع

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، أنه اعتبارًا من 26 يناير الماضي، صدرت الولايات المتحدة 16.2 مليون طن متري، بانخفاض يزيد عن 6% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة رابع أكبر مصدر في 2022- 2023، مع حصة أقل من المتوسط ​​من الشحنات العالمية بنسبة 10%.

جفاف واسع يهدد المناطق المزروعة

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، في 2022- 2023، من المتوقع أن تحصد الولايات المتحدة 44.9 مليون طن متري مقارنة بـ44.8 مليون طن متري في 2021- 2022، ولا يزال الجفاف واسع النطاق يهدد الكثير من سهول الولايات المتحدة، كما أن صحة المحاصيل سيئة، مما قد يؤدي إلى مخاطر ضعف الغلة.

جفاف 59% من المساحات المزروعة

واعتبارًا من 24 يناير الماضي، كان حوالي 59% من مساحة القمح الشتوي في الولايات المتحدة تعاني من الجفاف، مقارنة بـ67% قبل شهر، وفقًا لما أظهرته بيانات من مراقب الجفاف في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات مراقبة الجفاف أن نبراسكا وكاليفورنيا وكانساس وكولورادو تواجه ظروف جفاف شديدة، وأنه من المرجح أن تستمر ظروف الجفاف القاسية في جميع أنحاء نبراسكا وكاليفورنيا وكنساس، بينما قد تشهد كولورادو تحسنًا طفيفًا.