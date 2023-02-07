أسعار القمح تتراجع عالميا وسط توقعات بالمزيد قبل نهاية مارس

تراجعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، إلى 7.5 دولار للبوشل في الأسبوع الثاني من فبراير، أي أقل بقليل من أعلى مستوياتها في شهر واحد عند 7.7 دولار والتي سجلتها في وقت سابق.

وقدّرت منظمة الفاو، إنتاج القمح في عام 2022 عند مستوى قياسي بلغ 794 مليون طن، مدفوعًا بزيادة الإنتاج من روسيا وأستراليا، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القمح في أستراليا إلى 37 مليون طن في 2022-2023، بينما سجلت روسيا أيضًا محاصيل ومخزونات قياسية، بحسب منصة تريدينج إيكونومي.

عمليات تفتيش أسبوعية لتصدير القمح

في الولايات المتحدة، بدأت وزارة الزراعة عمليات تفتيش أسبوعية لتصدير القمح بمقدار 536355 طنًا، بزيادة عن 445727 طنًا في الأسبوع السابق، وفي أوكرانيا، أكمل المزارعون محصول القمح لعام 2022، وفقًا لوزارة الزراعة.

توقعات بتراجع سعر القمح عالمياً

تاريخيا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.50 دولار للبوشل في مارس من عام 2022، ومن المتوقع تداول القمح عند 7.28 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 6.51 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.