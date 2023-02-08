تصنيع 100 أتوبيس ترددي للعمل على الطريق الدائري.. ونسبة المكون المحلي 60%

يعتبر مشروع الأتوبيس الترددي السريع، الذي تنفذه الدولة حالياً، أحد أبرز وسائل النقل الجماعي، وأحد الانطلاقات الكبرى لتصنيع أتوبيسات الكهرباء في مصر، حيث تعمل على تصنيع 100 أوتوبيس للعمل على الطريق الدائري بنسبة تصنيع محلي 60%، في المرحلة الأولى من المشروع على الطريق الدائري والذي يسع لـ70 راكبا، مكيف الهواء ويحتوي على واي فاي و«USP» وكذلك شاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.

الأتوبيس الترددي يحقق أعلى معايير الجودة العالمية

ووفق تقرير رسمي، يأتي مشروع الأتوبيس الترددي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي ستصل نسبة التصنيع المحلي بها في البداية من 50%: 60% لتتدرج النسبة بعد ذلك حتى يتم الوصول الى نسبة التصنيع الكامل 100%.

ووفق التقرير الرسمي، فإن التعاقد على هذه الأتوبيسات وتصنيعها تم بعد إقرارها من اللجنة المشكلة من كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه الأتوبيسات أعلى معايير الجودة العالمية، وتم توفير احتياجات ذوي الإعاقة بها، وأن الاعتماد على المنتج المحلي يهدف إلى توفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج ودول شمال أفريقيا والدول العربية.

استخدام وسائل نقل جماعي مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء

كما يعتبر مشروع الأتوبيس الترددي السريع، أحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها، مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى «القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو» لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عملهم، وذلك باستخدام وسائل نقل جماعي مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء.

مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تبلغ عدد محطاته 49 محطة، وسيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق وسيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى.

كما أن الطريق الدائري سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب والوراق حيث سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.