ما موعد انتهاء تطوير الطريق الدائري بعد البدء في مرحلته الثانية؟

نحو 20 مليار جنيه، هي إجمالي تكلفة تطوير الطريق الدائري، الذي يعد من أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليًا، بالتنسيق مع مختلف الجهات، خاصة بعد أن ظل الطريق لسنوات طويلة «مخنوقًا»، بحسب وصف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مؤكدًا أن هذا المشروع له طبيعة خاصة: «ننفذه بفكر هندسي دقيق للغاية».

أهمية تطوير الطريق الدائري

بعد ساعات مضنية وطويلة من العمل، تم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى في المسافة من تقاطع الطريق الزراعي حتى تقاطع المريوطية بطول 76 كم شاملًا توسعة كوبري المنيب على النيل من إجمالي 110 كم، ولكل هذه التوسعات مزايا مهمة حددها اللواء حسام الدين مصطفى، في حديثه لـ«الوطن»، أبرزها أنها تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

محاور التطوير في المرحلة الثانية

تعمل الهيئة العامة للطرق والكباري، بالتنسيق مع العديد من الجهات المختصة، على الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري بنهاية 2024، فيتم العمل حاليًا في المرحلة الثانية في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي ووصلة الواحات والمريوطية والمنصورية بإجمالي طول 34 كم، شاملًا توسعة كوبري الوراق على النيل، وجاري العمل أيضًا في إنشاء 3 محاور مرورية لربط التجمعات العمرانية والسياحية مع جانبي الطريق الدائري وهي محاور المرج والجزائر والمريوطية.

الطريق الدائري يمر بين أكبر كثافة سكانية لـ 3 محافظات

يصل طول الطريق الدائري، 110 كم بإجمالي عرض 37.2 متر ويشمل 136 عملا صناعيا وهي 2 كوبري على النيل و25 كوبري بالتقاطعات مع المحاور الرئيسية و46 كوبري علويا و63 نفقا، بالإضافة إلى 143 مدخلا ومخرجا بإجمالي طول 48 كم، ويمر عبر أكبر كثافة سكانية لـ 3 محافظات وهي القليوبية والقاهرة والجيزة.

تم توسعته من المسافة سعد الدين الشاذلي حتى الأوتوستراد بطول 26 كم بإنشاء داعم داخلي وداعم خارجي وشهدت المسافة سيولة مرورية بالاتجاهين وانسياب حركة السيارات بالاتجاهين مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية من وإلى الطريق الدائري في هذه المسافة.