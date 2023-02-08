مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث تصادم بأسيوط

شهد طريق قرية نجوع المعادي، التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، ما تسبب في وفاة طفل وإصابة شخصين آخرين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، على طريق قرية نجوع المعادى التابعة لمركز البداري، ووجود وفيات ومصابين.

مصرع طفل في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بمركز شرطة البداري وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع تصادم بين سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم «ي ر ج 4127»، وتوك توك، على طريق قرية نجوع المعادي في محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع طفل يدعى «م. ح. ع»، يبلغ عمره عامين، وإصابة شخصين هما «م .ا. ش» 12 عامًا، و«ح. ع. ع»، 30 عامًا.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات ورفع آثار الحادث.