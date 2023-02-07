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ضبط مالك إحدى الشركات في القاهرة لإدارتها بدون ترخيص

كتب:

محمد بركات
11:58 ص | الثلاثاء 07 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك إحدى الشركات، كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لإدارته الشركة بدون ترخيص، وبيعه وتداول أحبار مجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.

4 آلاف عبوة حبر 

وعُثر بداخل الشركة على 4 آلاف عبوة حبر، من بينها فارغة ومعدة للتعبئة، وعدد من أكياس الحبر، وكمية كبيرة من الاستيكرات، وأدوات ومعدات للتعبئة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات