القبض على هارب من «100 سنة سجن» في مصر الجديدة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 59 حكم حبس جزئى "شيك– تبديد – مواد بترولية") .. بإجمالى عقوبات حبس بلغت أكثر من 100 سنة وكفالة مالية .. حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.