رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القبض على هارب من «100 سنة سجن» في مصر الجديدة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:01 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 59 حكم حبس جزئى "شيك– تبديد – مواد بترولية") .. بإجمالى عقوبات حبس بلغت أكثر من 100 سنة وكفالة مالية .. حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 174 قطعة سلاح ناري و373 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 93085 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

«الداخلية» تشارك أبناء وأسر الشهداء الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع