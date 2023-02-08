ضبط 15 كيلو «حشيش» داخل سيارة نقل بالقاهرة.. مخبأة في «سقف الكابينة»

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.. فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، ومديرية أمن القاهرة ، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج).. حال إستقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة ثان السلام ، وعُثر بحوزته على (140 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. داخل مخبأ سرى بسقف كابينة السيارة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف للإتصال بعملائه ، وإستخدام السيارة فى النقل والترويج. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,050,000مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.