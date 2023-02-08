ضبط شخص بالقاهرة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة شريك بإحدى الشركات للساعات، كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى، نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، واتخاذه من محل عمله مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على مبالغ مالـية عملات «أجنبية - محلية».

وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.