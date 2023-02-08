ضبط صاحب شركة «خراطيم كهربائية» بتهمة تقليد العلامات التجارية في الموسكي

توصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة إلى تورط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي بإدارة شقة مستأجرة لاستخدامها كمخزن لتقليد علامات لمنتج مستلزمات كهربائية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

وحسب وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المُشار إليها وأمكن ضبطه حال تواجده داخل الشقة، وعثر بداخلها على (880 لفة خراطيم سقف وأرضية كهربائية مختلفة الأحجام- 110 لفات خراطيم حوائط حجم متوسط- كمية كبيرة -علب بواط- تجميع بلاستيك مختلفة الأحجام).

بمواجهته اعترف باستئجاره الشقة محل الضبط بقصد تخزين المضبوطات ووضع ملصقات عليها مُستخدمين علامات تجارية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.