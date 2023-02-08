الفنانة إسعاد يونس تعلن عودتها مجددا بعد أزمتها الصحية.. «دعواتكم أسعدتني»

عادت الفنانة إسعاد يونس مجددا للتواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرا، تسببت في غيابها عن الجمهور لفترة.

إسعاد يونس: شكرا لسؤالكم ودعواتكم

وكتبت الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، قالت فيه: «أنا رجعت الحمدُلله.. كانت محنة وربنا قدرني إني أعديها على خير.. شكرا لسؤالكم ودعواتكم اللي ساعدتني وأسعدتني جدا طول الفترة اللي فاتت».

إسعاد يونس تتعرض لأزمة صحية

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس تعرضت لأزمة صحية مؤخرا، وكشف الأمر من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «أجرت صباح اليوم الفنانة إسعاد يونس عملية جراحيه لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها».

وبحسب المنشور، استدعى ذلك نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، وهناك أشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وأجريت لها جراحة عاجلة.