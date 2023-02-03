شيريهان لـ إسعاد يونس بعد أزمتها الصحية: حمد الله على سلامتك يا أغلى الناس

حرصت الفنانة شيريهان، على توجيه كلمة خاصة للفنانة إسعاد يونس، بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، وتسببت في خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت الفنانة شيريهان، منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيه: «حمد الله على سلامتك وحمداً لله.. حمدالله على سلامتك يا أجمل وأغلى الناس في قلبي.. ربي يحفظك ويحميكي ويحرسك بعينه التي لا تغفل أبداً ولا تنام».

حمداً لله على سلامتك وحمداً لله.. حمدلله على سلامتك يا أجمل وأغلى الناس في قلبي. ربي يحفظك ويحميكي ويحرسك بعينه التي لا تغفل أبداً ولا تنام. ????@isaad pic.twitter.com/yqk3nfuWUZ — Sherihan (@Sherihan) February 3, 2023

الأزمة الصحية للفنانة إسعاد يونس

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، كانت قد تعرضت لأزمة صحية، مؤخرا، وأعلنت الصفحة الرسمية لها عن الأمر من خلال منشور خاص جاء فيه: «أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عمليه جراحيه لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها».

وتابع المنشور: «مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم اجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء»، ومؤخرا تحسنت الحالة الصحية للفنانة إسعاد يونس بشكل كبير وبدأت استعادة نشاطها مرة أخرى.