إسعاد يونس تكشف عن حالتها الصحية في أول ظهور تليفزيوني لها

حرصت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية، بعد الأزمة الصحية الأخيرة، التي تعرضت لها، إثر سقوطها على سلم منزلها، وخضوعها إلى عملية تغير مفصل كلي للحوض الأيمن.

إسعاد يونس تطمئن الجمهور على حالتها الصحية

وكشفت إسعاد يونس عن حالتها الصحية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، قائلة: «الحمد لله محنة وربنا قدرني أعديها».

تعرض اسعاد يونس لازمة صحية مفاجاة

تعرضت الفنانة إسعاد يونس، للأزمة الصحية، يوم 28 ديسمبر الماضي، حيث جرى احتجازها حينها بإحدى المستشفيات الكبرى، بمنقطة السادس من أكتوبر، إثر خضوعها لعملية جراحية وتغيير المفصل الأيمن في قدمها، ثم عادث إلى منزلها خلال أيام قليلة، بعد تحسن حالتها الصحية.

تفاصيل أزمة إسعاد يونس الصحية

وكانت أول من أعلن عن تعرض إسعاد يونس، لأزمة صحية، الصحفة الرسمية للفنانة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «إنها أجرت يومها عملية جراحية لتغير المفصل في منطقة الحوض بالجانب الأيمن، بينما أشرف على حالتها الصحية الدكتور عمر سليمان».