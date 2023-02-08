محافظ الشرقية يتابع رصف طرق بفاقوس بتكلفة 20 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة فاقوس انتظام سير أعمال توسعة وازدواج كوبري السحارة / طريق أبو شلبي بطول 3 كيلو، وعرض يتراوح من 20:16 متر وبتكلفة 20 مليون جنيها، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للطريق وتيسيراً لحركة السيارات والمارة.

تنفيذ أعمال رصف طريق أبو شلبى - كوبري السحارة

ومن جانبه أوضح المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة فاقوس أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق أبو شلبي، كوبري السحارة بالوحدة المحلية بسوادة، بداية من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو نصار حتى بوابات ري أبو شلبي بطول 3 كيلو كمرحلة أولى بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

وتابع أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة بطريق الديدامون الزراعى بالوحدة المحلية بالديدامون بطول 2.600 كم لحارة واحدة بداية من شارع الإنتاج وصولاً لكلية الطب البشري، بالديدامون لفتح الطريق أمام حركة وعبور المواطنين.

تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لأعمال الرصف

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس، بتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير بشوارع المدينة وإلزامهم بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال ودخولها الخدمة وفتحها أمام حركة السيارات، وعبور المارة وليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في قطاع البنية التحتية.