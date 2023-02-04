«الجيزة»: رصف وتطوير 15 شارعا حيويا في العمرانية

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية بحي العمرانية، لتسهيل حركة سير المواطنين، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

إنشاء شبكة طرق لتسهيل الحركة المرورية

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية اليوم، على الاهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه جار رصف وتطوير العديد من المحاور المرورية بنطاق المحافظة، لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية.

أعمال الرصف نقلة حضارية غير مسبوقة

واطلع محافظ الجيزة على جهود حي العمرانية في أعمال الرصف والتطوير التي يشهدها قطاع العمرانية الشرقية بالكامل، والتي تعد نقلة حضارية غير مسبوقة لم تشهدها المنطقة.

رصف وتطوير 15 شارعا بحي العمرانية

وأكد المحافظ أن أعمال الرصف والتطوير شملت 15 شارعا، وهي «المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية»، إلى جانب أنه تم إدراج شوارع الشهيد الحي والمصانع وباسيلي في خطة التطوير، ورصف وتطوير متفرعات ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية، وتشمل شوارع «محمود صدقي، ومختار، والحصن، واللبيدي»، ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك لتحقيق نقلة نوعية مع ربطها مع شبكه الطرق التي ستخدم حركة المرور مع محوركمال عامر.

تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير القياسية

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية، بالمتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال، طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، من طبقة الرصف وأرصفة المشاة ودعم الطرق بأعمدة الإنارة اللازمة، مع مراعاة تدعيم الشوارع ببالوعات صرف للأمطار.