اعترافات المتهم بقتل جاره أثناء مشاجرة في الجمالية: «مكنش عايز يسكت»

«أيوا قتلته عشان مكنش راضي يسكت وبيغلط كتير».. هكذا اعترف المتهم بقتل جاره بمنطقة الجمالية بالقاهرة، طعنا بسلاح أبيض، أمام النيابة العامة، حيث أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وطالبت بالتحفظ على سلاح الجريمة وإرساله للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

حديث ينتهي إلى نهاية مأساوية

تابع المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق، بأنه قام بقتل جاره نتيجة خلافات سابقة بينهم، وأثناء تحدثه معه تحول الأمر إلى مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام أحداهما بضرب الآخر فقام خلالها المتهم بضربه بسلاح أبيض «مطواة».

تفاصيل البلاغ بواقعة القتل

تعود تفاصيل الواقعة، لوصول بلاغا لقسم شرطة الجمالية بالقاهرة بوجود مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص بحوزته مطواة وجاره توفي متأثرا بإصابته بجرح نافذ نتيجة مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة، اعتدى خلالها الأول على الثاني بالضرب باستخدام السلاح.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، عقب المحامي حسن شومان، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».